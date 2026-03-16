日本時間3月16日、第98回アカデミー賞授賞式が米ロサンゼルスのドルビー・シアターで開催され、『ワン・バトル・アフター・アナザー』のポール・トーマス・アンダーソンが監督賞を受賞した。アンダーソンはこれまでアカデミー賞で通算14ノミネートを受けており、監督賞では4度目のノミネートにして初受賞となった。【フォト特集】＜第98回アカデミー賞＞豪華セレブがレッドカーペットに登場！アンダーソンは、トム・クルーズ主