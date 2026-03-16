◆若葉Ｓ（３月２１日、阪神競馬場・芝２０００メートル＝２着までに皐月賞の優先出走権）コレオシークエンス（牡３歳、栗東・佐藤悠太厩舎、父サートゥルナーリア）は昨年１１月の新馬（東京・芝１８００メートル）で好発とスピードの違いからハナに立ち、直線もしっかりと伸びて初陣Ｖを飾った。馬体の雰囲気とギアも備えていそうで注目していたが、キャリア２戦目で重賞初挑戦だったきさらぎ賞でも自然とハナに立ち、０秒１差