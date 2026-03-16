日本時間16日未明に幕を閉じたミラノ・コルティナパラリンピック。パラアルペンスキーの男子回転に6大会連続出場の岡谷市出身・小池岳太選手が出場し、18位でした。回転の立って滑るクラスに登場した岡谷市出身の小池岳太選手。2本の合計タイムで順位を競います。1本目は「55秒59」と思うように伸びません。続く2本目は「48秒74」。結果は18位で入賞には届きませんでした。小池岳太選手「本当に幸せな大会でした。各大会出場