3月15日午後、高知県大月町で磯釣りをしていた70代の男性が死亡する事故がありました。警察によりますと3月15日午後2時45分頃、幡多郡大月町大字古満目の岸壁から南に約70メートルの海上に宿毛市片島の橋本秀麿さん(79)が心肺停止の状態で浮いているのが見つかり、すぐに大月町の病院に運ばれましたが死亡が確認されました。橋本さんはこの日、午前6時半頃から、古満目の岸壁近くで磯釣りをしていて、午後2時すぎに渡船業者