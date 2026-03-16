俳優・鈴木亮平が主演するＴＢＳ系日曜劇場「リブート」（日曜・午後９時）の第８話が１５日に放送され、世帯平均視聴率が１０・３％を記録したことが１６日、分かった。（数字は関東地区、ビデオリサーチ調べ）妻殺しの罪を着せられた洋菓子職人が、警視庁の悪徳刑事に顔を変えてリブート（再起動）し、真犯人に迫るサスペンス。初回は１３・３％でスタート。第２話は１１・７％。第３話は１０・３％。衆院選の開票速報で放送