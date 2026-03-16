ＷＢＣでイタリアを初の準決勝進出に導いたフランシスコ・セルベリ監督の出身地は、実は相手のベネズエラだったと米大リーグ公式サイトが１５日（日本時間１６日）、伝えた。彼の母親ダメリスさんがベネズエラ人で、当地で生まれ育った。父親のエマヌエーレさんがイタリア育ちで幼い頃にベネズエラに移住。そのため、２００９年と１７年２度ＷＢＣにイタリア代表で出場したことがある。対戦相手がベネズエラに決まった時に「