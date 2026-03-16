１５日、レ・ホアイ・チュン氏（右）と握手を交わす王毅氏。（ハノイ＝新華社記者／胡佳麗）【新華社ハノイ3月16日】中国の王毅（おう・き）共産党中央政治局委員・外交部長は15日、ベトナム・ハノイで同国のレ・ホアイ・チュン共産党中央政治局委員・外相と会談した。