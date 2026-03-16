将棋の第51期棋王戦コナミグループ杯五番勝負第4局が3月15日に行われ、藤井聡太棋王（竜王、名人、王位、棋聖、王将、23）が増田康宏八段（28）に勝利。シリーズ成績を2勝2敗のタイに戻した。盤上ではカド番をしのぐ息詰まる大熱戦が繰り広げられたが、終局後の両者の表情をパッと明るくする心温まるサプライズが待っていた。【画像】メッセージに喜ぶ藤井棋王（複数カット）相掛かりの複雑なねじり合いとなった第4局。盤上で