俳優の岸本加世子が、実父と育ての父、2人の父の介護をしたことを明かした。【映像】父2人の介護エピソード岸本は3月10日放送の『徹子の部屋』（テレビ朝日系列）に出演。実の父と育ての父、2人の父親を介護したことを明かした。両親が離婚し、母がその後再婚したため、実父のほか、母の再婚相手である“育ての父”がいると話す岸本。実の父はすでに介護して看取り、現在は要介護5の育ての父を介護しているという。黒柳が