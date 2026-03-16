タレントの熊田曜子（43）が16日、自身のインスタグラムを更新。フォロワーが「真っ裸？」と疑う大胆シーンを公開した。【動画】「真っ裸？」大胆撮影シーンをアップした熊田曜子熊田は自身の写真集『GRAVITYLESS』の表紙になったカットの撮影の様子を公開。続けて「今日発売の『週刊大衆』には写真集に載っていないカットが掲載中『突撃！隣のチェーンご飯』の連載と一緒にお楽しみください」と呼び掛けた。投稿には表紙カ