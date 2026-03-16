去年1年間の県内の有効な110番通報は5万3000件余りで、過去5年で最も多くなりました。県警察本部によりますと県内で去年、警察が受理した有効な110番通報の数は5万3787件で、前の年より2300件余り増えました。うち、交通関係の通報が2万6000件余りで全体のおよそ半数を占め、前の年より5.2パーセント増えています。刑法犯関係は2000件余りで26パーセント増えました。通報者にビデオ通話の協力を依頼する110番映像通報