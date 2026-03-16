人気漫画『ポプテピピック』などで知られる漫画家・大川ぶくぶ氏が14日、自身のXを更新。人気漫画『ワンピース』の登場キャラ・ナミのイラストを投稿すると、ネット上で話題になっている。【画像】太もも全開！超ミニスカ＆ショート髪の初期ナミのイラストイラストは超ミニスカ＆ショートカット姿のナミが描かれており、ネット上では「ナミだ！しかもかなり初期の（笑）」「うおぉ、ぶくぶ先生のナミさん可愛すぎる」「ぶくち