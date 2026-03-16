「春の四重奏」で知られる朝日町の舟川べりでは、今年からイベント期間中の指定駐車場をインターネットでの事前予約制とします。きょうから一般車両の予約が始まりました。朝日町の舟川べりは残雪の立山連峰、サクラ、菜の花、そしてチューリップが一度に見られる「春の四重奏」で知られています。毎年大勢の観光客が訪れ、会場周辺の混雑などが課題となっていて、この春からイベント期間中の指定駐車場をインタӦ