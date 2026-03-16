【マイアミ（米フロリダ州）＝林宏和】１４日（日本時間１５日）に行われたワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）の準々決勝で、日本代表「侍ジャパン」はベネズエラに５―８で敗れ、連覇は果たせなかった。井端弘和監督（５０）は今大会限りで退任する意向を表明し、粘りきれずに逆転負けを喫した投手陣についても「自信を持って送り出した。投手はよくやってくれた」と最後まで選手を思いやった。試合前、三遊間から