大坂なおみ女子テニスの16日付世界ランキングが発表され、大坂なおみ（フリー）は16位から15位に上がった。内島萌夏（安藤証券）は78位。1位はベラルーシ出身のアリーナ・サバレンカで変わらず、エレーナ・ルバキナ（カザフスタン）が自己最高の2位に上がった。