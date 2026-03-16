沖縄県名護市辺野古、那覇16日午前10時10分ごろ、米軍普天間飛行場（沖縄県宜野湾市）の移設先、同県名護市辺野古沖で船2隻が転覆した。第11管区海上保安本部（那覇）によると、乗船していた計21人が海に投げ出され、いずれも救助されたが、このうち男女2人の死亡が確認された。他に少なくとも2人が負傷したとみられる。2隻は移設に抗議する人たちが普段使用する船で、京都府の同志社国際高によると、平和学習中の同校の生徒18人