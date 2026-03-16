飼い主さんは40分ほど留守にしていただけなのに、ワンコはとても嬉しそうに迎えてくれて…？ワンコの可愛すぎる表情に悶絶する人が続出し、投稿は記事執筆時点で24万1000回再生を突破。「天使」「癒された」「抱きしめたくなる」といった声が寄せられています。 【動画：40分だけ、犬に『お留守番』を頼んだ結果→帰宅後の顔が…反則級に可愛い『まさかの表情』】 ワンコのお出迎え時の表情が可愛すぎる TikTokアカウント「06sa