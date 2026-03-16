ママに叱られてしまった男の子。泣きながら逃げた先は廊下！その廊下で繰り広げられていた光景に「大きな存在ですね♡」「安全で健全な逃げ場があるって最高ですね」「優しさが溢れてる♡」といった声が殺到し、記事執筆時点で108万回以上も再生されています。 【動画：息子を叱った結果、廊下に逃げて『大型犬』に…思わず許してしまう『まさかの光景』】 ママに叱られて逃げた先は… Instagramアカウント「きなこと