イオンタウンは、3月27日、岐阜県の西部・北方町で新しいショッピングセンター（SC）の「イオンタウン岐阜北方」をグランドオープンする。核店舗の「イオンスタイル岐阜北方」をはじめ、家電のテックランド、ホームセンターのカインズ、中古車のガリバーなど24の専門店が出店し、広域からの集客を狙う。オープンを前に2月20日、概要説明会が行われ、イオンリテール中部カンパニーの石河康明支社長とイオンタウンの加藤久誠社長