トルコ2部リーグのイスタンブールスポルでプレイしていたDFバラン・アルプ・アルダルが20歳で亡くなった。クラブが声明を発表している。この若きセンターバックは、癌との闘病生活を送っていた。クラブは以下のように哀悼の意を綴った。「私たちは大きな痛みと深い悲しみに暮れています。私たちは、長らく癌の治療を受けていた愛するサッカー選手、バラン・アルプ・アルダルを失ったことに深い悲しみを覚えています」「バラン・ア