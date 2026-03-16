プレミアリーグ第30節で、リヴァプールはトッテナムと対戦。MFドミニク・ショボスライの見事なフリーキックで先制するものの、後半終了間際にリシャルリソンの同点ゴールを浴び、1-1のドローで終えた。ホームでの戦いであること、トッテナムが今年に入ってから勝利がなく絶不調に陥っていることを考えると、痛いドローといえる。CL出場権を獲得するために、勝ち点を稼いでおきたい試合だったことは間違いない。『sky sports』で解