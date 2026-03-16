UEFAチャンピオンズリーグは、いよいよ決勝ラウンドがスタートした。熱心なファンたちは国境を超えて贔屓のクラブを応援に行くが、慣れない外国では思いもよらぬ勘違いが起こってしまうケースもあるようだ。ニューカッスルとの試合を観戦に訪れるはずだったバルセロナのあるファンが、誤って別のスタジアムを訪れてしまったと『Reuters』が報じた。観戦チケットには「セント・ジェームズ・パーク」と書かれていた。しかしそ