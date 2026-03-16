トッテナムはUEFAチャンピオンズリーグ・決勝ラウンド16でアトレティコ・マドリードと対戦。2-5と1stレグで大敗を喫してしまった。成績の低迷によりイゴール・トゥドール体制へと舵を切ったものの、就任後泥沼の4連敗。アトレティコ戦では守備陣にミスが相次ぎ、前半のうちに4失点を喫する。先発したGKアントニン・キンスキーは痛恨のミスにより、17分でお役御免となる屈辱を味わった。なにもかもうまくいっていないトッテナム