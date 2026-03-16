JR東海は、テレビアニメ「幼馴染とはラブコメにならない」とのコラボレーションキャンペーンを2月6日から5月6日まで実施している。東海道新幹線の車内からキャンペーンサイトにアクセスすると、車内限定のオリジナルボイスドラマを聞くことができる。前編は汐と灯の掛け合い、後編は4人の幼馴染ヒロインから主人公・世之介へのメッセージといった内容。配信期間は、前編が2月6日から3月15日まで、後編が3月16日から5月6日まで。ボ