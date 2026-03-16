三井住友カードとCCCMKホールディングス、PayPayは、VポイントとPayPayポイントの相互交換を、3月24日から開始する。PayPayアプリからアカウント連携を行うことで、アプリ上から交換が可能になる。交換レートはVポイント1ポイント＝PayPayポイント1ポイント。1日1回、100ポイント以上で交換が可能で、月間上限は3万ポイント。有効期限は1年間。有効期限と利用先が限定されたポイントで、Vポイント運用やVポイントPayアプリへのチャ