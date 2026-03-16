撃墜や誤射ではないと発表アメリカ中央軍は2026年3月12日、イラク西部でアメリカ軍のKC-135空中給油機1機が墜落したと発表しました。【よ、よく戻ってこれたな…】これが尾翼を損傷したKC-135です（画像）この給油機は、イラン攻撃作戦である「エピック・フューリー作戦」に参加していたとのことです。アメリカ中央軍は、この墜落について「事故は作戦中に友軍の空域内で発生した」として事故であるとの認識を示しており、救助