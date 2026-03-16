バレーボールＳＶリーグ女子のアランマーレ山形はきのうとおととい、ホーム天童市で黒部と対戦。 来シーズンに繋がるプレーが光りました。 今シーズン最後となる天童市での２連戦。ホームの声援を後押しに連敗を止めたいアランマーレですが、おとといはセットカウント０対３のストレート負けを喫しました。 きのうの試合で躍動したのが山形市出身の小川。チ