NTTドコモビジネス、NTTドコモ、Specteeの3社は、偽情報や誤情報の対策に関する実証実験を実施した。 総務省の事業の一環として行われたもので、コンテンツの内容が本当かどうか（真正性）、可視化することで、報道や防災分野におけるファクトチェック業務の効率化と検知精度の向上が確認された。 活用された3つの対策技術 今回の取り組みでは、コンテンツ生成時の予防的対処として3つの技術が開発・活用された。