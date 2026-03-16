侍ジャパンは第6回大会にして、初めて4強に進むことができなかった（C）産経新聞社野球日本代表「侍ジャパン」は現地3月14日に行われたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準々決勝でベネズエラと対戦、5−8で敗れ、WBCは6大会目で初めて4強入りを逃すことになった。【速報】侍Jが逆転負けで大会連覇ならず…”大谷翔平の先頭打者アーチも危惧していた課題が…”なぜ敗戦したのか︎速報でお伝えします！投打と