イラン情勢の悪化で原油の供給に不安が高まるなか、政府は安定供給を図るため16日から石油備蓄を放出します。イラン情勢の悪化で原油の輸入が大幅に減る見通しであることから、政府は16日から石油備蓄の放出を始めました。資源エネルギー庁によりますと、国の石油備蓄は去年12月末時点で254日分に相当する4億7千万バレルです。県内には、民間企業が法に基づき義務として保有する「民間備蓄」がエネオス喜入基地にある