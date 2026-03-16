ジャッジの本塁打をドミニカのロドリゲスがキャッチした(C)Getty Imagesワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は現地時間3月15日、米マイアミのローンデポ・パークでドミニカ共和国−米国の準決勝が行われている。【動画】ジャッジからホームランキャッチ！フリオ・ロドリゲスの超美技をチェック米国は0−1で迎えた4回に24歳のヘンダーソンの右中間への一発、続く21歳のアンソニーが中越えソロを放ち、2者連続弾で2−1と