名園も春の装いです。国の特別名勝・兼六園では雪吊りの取り外し作業が16日から行われています。雪吊りは北陸の水分を多く含んだ雪の重みなどから樹木を守るために毎年冬の時期に設置されています。国の特別名勝「兼六園」では、園内800か所に雪吊りが施されていて、初日の16日は七福神山にある高さ10メートル、幅10メートルの巣ごもり松から作業が始まりました。作業は庭師12人で手分けして行われ、下にいる庭師が低い位置にくく