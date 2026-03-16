Claude Opus 4.6とClaude Sonnet 4.6で、100万トークンという長大なコンテキストを入力することができるようになりました。1 million context window: Now generally available for Claude Opus 4.6 and Claude Sonnet 4.6. pic.twitter.com/jreruGukcm— Claude (@claudeai) March 13, 20261M context is now generally available for Opus 4.6 and Sonnet 4.6 | Claudehttps://claude.com/blog/1m-context-ga100万トークン