第４０回フラワーカップ・Ｇ３は３月２１日、中山競馬場の芝１８００メートルで行われる。アメティスタ（牝３歳、栗東・牧浦充徳厩舎、父キタサンブラック）はキャリア２戦目の福島・芝２０００メートルで初勝利。初のマイル戦だった前走の菜の花賞では序盤から好位で流れに乗り、直線でしっかりと脚を伸ばすと早めに抜け出して２着を頭差でとらえた。能力の高さで結果を出したが、本質的には中距離タイプ。１ハロンの延長は歓