昨年１２月２３日に死去した男子ゴルフ界のレジェンド、尾崎将司（本名・尾崎正司）さんのお別れの会が１６日、東京・帝国ホテルで行われ、約１０００人が参列した。尾崎さんのライバルとして活躍し、お別れの会の発起人を務めた青木功が弔辞を述べた。「今、ここでジャンボのお別れの会の弔辞することなど全く考えてなかったよ。昨年末に突然逝ってしまったという知らせを受け、何と言っていいか分からない、言葉がなかった。