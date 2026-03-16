馬トク報知で過去の名勝負を当時の記事から振り返る【競走伝】。今回はナリタブライアン（武豊）が勝った１９９６年の阪神大賞典を取り上げる。マヤノトップガン（田原）との壮絶な一騎打ちは競馬史に残る伝説の一戦だ。熱くなった。ナリタブライアンとマヤノトップガン。この年度代表馬２頭のためだけに用意された最後の直線で感動が生まれた。息をつかせない壮絶なたたき合いを制したのは４冠馬だった。昨秋の逆境を糧に、強