東京・上野で現金4億円あまりが奪われ、男7人が逮捕された事件で、実行役らが現金が持ち出される情報を事前に得て、犯行の1時間前には現場周辺にいたことがわかりました。この事件は今年1月、台東区の路上で現金およそ4億2300万円を奪い、男性（43）に催涙スプレーをかけたとして、「指示役」とみられる指定暴力団・山口組弘道会系の組幹部、狩野仁琉容疑者（21）ら男7人が警視庁に逮捕されたものです。その後の取材で、犯行の1時