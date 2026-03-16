プロ野球楽天の監督を務めた今江敏晃さんが１４日放送のフジテレビ系「ジャンクＳＰＯＲＴＳ」（土曜・午後５時）に出演。今江さんが「感謝していること」を語った。名門ＰＬ学園出身の今江さんが、プロ野球界には「ＰＬライン」というものがあり、グラウンドに行ったらＰＬ学園の先輩に挨拶するというルールがあったことを話した。ある年のオープン戦で、元ヤクルトでＰＬ学園の先輩である宮本慎也氏に挨拶に行った今江さん