アメリカとイスラエルによるイラン攻撃の外交的解決に関連し、トランプ大統領は「イランと話し合っている」と明らかにしました。ただ、戦闘停止に向けた交渉に入るには「イランの準備が整っていない」とも改めて強調しています。トランプ大統領「アメリカとイランは話し合っている。ただ、イランは（交渉の）準備ができていない。整ってきつつはあるが」トランプ大統領は15日、アメリカがイランと外交的に接触していることを明らか