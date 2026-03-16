2026年春に発売予定だったゲーム『Fate／EXTRA Record』（Switch・PS5・PS4・Steam）が、発売時期が延期となることが発表された。また、販売元が変更となり、バンダイナムコエンターテインメントからの発売は中止となる。【動画】発売延期となったゲーム『Fate/EXTRA Record』紹介映像ゲームの公式Xでは「『Fate/EXTRA Record』につきまして、株式会社バンダイナムコエンターテインメントからの販売を中止させていただくことと