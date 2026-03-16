◆大相撲▽春場所９日目（１６日、エディオンアリーナ大阪）西前頭６枚目・阿武剋（阿武松）が春場所９日目の１６日、日本相撲協会に休場を届け出た。阿武剋は今場所２日目から「左足関節捻挫で約１４日間の通院加療を要する見込み」との診断書を提出して休場。５日目から再出場していたが、再び休場することになった。９日目の対戦相手だった西前頭８枚目・正代（時津風）は不戦勝となる。