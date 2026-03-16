「M―1グランプリ2025」の準優勝コンビ「ドンデコルテ」の渡辺銀次（40）が、15日深夜放送のフジテレビ「突然ですが占ってもいいですか？」（日曜深夜0・55）にゲスト出演。占い結果に納得する場面があった。同番組で人気占い師の星ひとみ氏は「凄まじいモテランキングに入ってる、銀次の時代」と、今年の3カ月間、渡辺に“モテ期”が訪れることを予想した。そして「4月、ここ注意」と続け、ハニートラップに引っかかる可能