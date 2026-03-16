ミラノ・コルティナ冬季パラリンピックの閉会式が15日に行われ、10日間の熱戦に幕を下ろしました。国際パラリンピック委員会によりますと、今大会には過去最多となる55の国と地域から611人の選手が参加し、6競技79種目でメダルをかけた戦いが繰り広げられました。日本はアルペンスキーの村岡桃佳選手（29）が女子スーパー大回転と大回転で銀メダルを獲得したのをはじめ、銀3個、銅1個の合わせて4個のメダルを獲得しました。日本が