子宮頸がんの再々再発を公表している、俳優の古村比呂さんが3月15日、薬アレルギーによる発疹（薬疹）との闘いについて、最新の病状をブログで報告しました。 【写真を見る】【がん闘病】古村比呂さん「薬アレルギー」の苦境「薬疹が出ると身体全体が浮腫みます」「体重が3キロもアップ」「下肢のリンパ浮腫がパンパンに腫れちゃって」古村さんは、「薬疹が出ると身体全体が浮腫みます何と体重が3キロもアップ」と切実