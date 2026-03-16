全国高等学校相撲選抜大会（新人選手権大会）が14〜15日、高知市の高知県立春野総合運動公園相撲場で行われた。高知県での開催は今年が最後。来年からは、東京・両国国技館での開催が予定されている。大会1日目に行われた個人戦無差別級は、モンゴル出身のチョローンバートル・サンチルガリデ（鳥取城北2年）が頂点に立った。身長1メートル90を超える巨体と懐の深さを生かした相撲で勝ち進み、決勝は元大関・琴光喜の長男で昨