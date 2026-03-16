トランプ大統領の船舶護衛の要請を受け、日本政府の対応が注目される中、高市首相は参議院予算委員会で、「必要な対応を行う方法を検討中だ」と述べました。国会記者会館から、フジテレビ政治部・若田部遥記者が中継でお伝えします。高市首相は現在、トランプ大統領の要請に明確な立場を示しておらず、日米首脳会談を目前にひかえる中、政府高官は「難しい宿題になる」と苦悩をにじませています。立憲民主党・広田一参院議員：今般