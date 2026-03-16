政府は石油製品の供給が滞らないよう、16日朝、民間企業に義務づけている石油の備蓄量を引き下げ、“備蓄放出”を始めました。中東情勢の緊迫化を受け、ニューヨークの原油先物市場では15日、代表的な指標が一時1バレル＝100ドル台まで上昇しました。原油の供給不安が一段と強まっています。こうした中、政府は16日、石油元売り各社や商社に法律で義務づけている70日分の備蓄を55日分に引き下げました。これにより、民間保有の15日