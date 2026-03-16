サッカーの明治安田J2・J3百年構想リーグ。ツエーゲン金沢は15日、アウェーでカターレ富山との北陸ダービーを勝利で飾りました。15日に、アウェーで行われたカターレ富山との北陸ダービー。前半から互いのプライドがぶつかり合った試合となりました。前半45分に相手チームの選手が退場となり、数的有利となったツエーゲン。0対0のまま、試合が動い