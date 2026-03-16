2026年（第98回）授賞式に、マーベル『アベンジャーズ』シリーズで共演のロバート・ダウニー・Jr.とクリス・エヴァンスが揃って登場した。共に戦ったトニー・スタークとスティーブ・ロジャースが壇上で再対面を果たした。 脚色賞と脚本賞のプレゼンターを務めた。ダウニー・Jr.は『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』で演じる新たな悪役ドクタ