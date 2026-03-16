人気犯罪映画『オーシャンズ』シリーズの前日譚映画（タイトル未定）の脚本・監督候補として、『アリー／ スター誕生』（2018）のブラッドリー・クーパーが挙がっていることが分かった。米が報じた。 本作はジョージ・クルーニー＆ブラッド・ピットら共演の『オーシャンズ11』（2001）よりも以前、1960年代のヨーロッパを舞台にしたオリジナルの物語と